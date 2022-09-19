Синоптики прогнозируют в Красноярске мокрый снег с дождем

Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют небольшой мокрый снег на следующей неделе. Однако полноценного снежного покрова в Красноярске в ближайшее время ждать не стоит, он может выпасть только в горах.
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