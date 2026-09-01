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Нижегородская правда

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Нижегородцы назвали достойной пенсию в размере 56 тысяч рублей

Жители Нижегородской области считают, что для достойной жизни после выхода на пенсию необходимо получать в среднем 56,2 тысячи рублей в месяц.

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