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Новости Тамбова

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Над Тамбовом сбит украинский беспилотник

Над Тамбовом сбит украинский беспилотник

2 сентября в 11:35 в небе над Тамбовом силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, запущенный неонацистским киевским режимом.

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