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Посол РФ Ерхов заявил, что в Турции отказались от идеи селить россиян и украинцев в разные отели

Посол РФ Ерхов заявил, что в Турции отказались от идеи селить россиян и украинцев в разные отели

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в рамках беседы с ТАСС в четверг, 1 июня, заявил, что турецкая сторона отказалась в этом сезоне от идеи селить туристов из России и Украины в разные отели.

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