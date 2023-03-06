Что такое взаимопонимание в отношениях? Мнение психолога

Взаимопонимание это способ разрешения конфликтов и разногласий, основанный на способности учитывать интересы и потребности второй половинки, благодаря чему достижение обоюдных целей становится возможным несмотря на отличия во взглядах.
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