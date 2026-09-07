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Регионы России

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Рособоронэкспорт заключил экспортные контракты на сумму свыше $13 млрд в первом полугодии 2026 года

Рособоронэкспорт заключил экспортные контракты на сумму свыше $13 млрд в первом полугодии 2026 года

Основная часть заключенных контрактов приходится на продукцию для Военно-воздушных сил (ВВС) и технику противовоздушной обороны (ПВО).

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