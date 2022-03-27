Александр Зубрицкий : Чтение нормальных книг – лучшее лечение зависимости от соцсетей

ИА PrimaMedia продолжает серию интервью в рамках рубрики "Полка ЛиТРа" (6+). С сегодняшним нашим собеседником — директором Дальневосточного филиала фонда "Русский мир" Александром Зубрицким — мы встретились в офисе филиала, расположенном в здании Научной библиотеки ДВФУ, на Алеутской, 65Б.