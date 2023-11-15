В Беловском районе во время раскопок нашли монеты времен Золотой Орды

<p style="text-align:justify"><strong>В этом году состоялась Гочевская древнерусская экспедиция Курского музея археологии, в ходе которой ученые продолжали исследовательскую работу в городище «Царский Дворец» в селе Гочево.
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