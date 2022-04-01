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В России открылся второй склад запчастей для автомобилей Chery и Exeed

В России открылся второй склад запчастей для автомобилей Chery и Exeed

Как сообщает пресс-служба АО «Чери Автомобил Рус», в России открылся второй региональный склад запасных частей, компонентов, аксессуаров и расходных материалов для автомобилей Chery и Exeed.

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