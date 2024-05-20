Гибрид элетровелосипеда и автомобиля появится на дорогах Германии

Электрический велосипед в автомобильном кузове Hopper / © Hopper Mobility Hopper Mobility два года назад представила идеальное, по мнению создателей, средство городского транспорта — электрический велосипед в автомобильном кузове, на котором можно ездить без прав по велодорожками и тротуарам.