Гибрид элетровелосипеда и автомобиля появится на дорогах Германии

Электрический велосипед в автомобильном кузове Hopper / © Hopper Mobility Hopper Mobility два года назад представила идеальное, по мнению создателей, средство городского транспорта — электрический велосипед в автомобильном кузове, на котором можно ездить без прав по велодорожками и тротуарам.
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