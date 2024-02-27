Зеленский сообщил доверчивой пастве, что за два года погибла всего 31 тысяча. Но, это своё заявление хуторолисимус начал с предупреждения, что все врут.
Всего делов! Дели на десять!
Комментарии
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Иванов
А что 31000 это мало? В Афгане погибло 15000. И это было много.
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1 д.
Лиза
А потом вороны клюют трупы тех, кого не посчитали(((((((
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1 д.
Sergiy Che
В Афгане не фигачили по позициям нашим "Градами" и кассетными боеприпасами и не лупили постоянно НАТОвскими особо точными гаубицами, при дроны уж молчу...
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1 д.
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