Китай впервые показал лазерную установку для тактического самолета шестого поколения J-36

Изображение тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36») / © Weibo Один из исследовательских институтов AVIC представил систему лазерного сопровождения и наведения для авиационной платформы на оборонной выставке в Пекине.
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