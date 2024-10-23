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  • Владимир Алтайцев
    Так я и нехожу  на их концерты. Не принимают их в Сибири с такими запросами.По каким ценам пр...
  • Марина Свобода
    они не наглеют Спрос рождает предложение. Кто-то же готов платить - почему бы и не  задрать цену Не платите - вот и с...По каким ценам пр...
  • ПавелЗзаварзин
    Всю эту смердячую шелупонь отправить в хохляндию навсегда, пирожкова - повесить в сортире.По каким ценам пр...

Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков для управления F-16

Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков для управления F-16

Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков для управления истребителями F-16. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя оборонного ведомства Соединенного Королевства Люк Поллард, информирует RT.

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