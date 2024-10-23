Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков для управления F-16

Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков для управления истребителями F-16. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя оборонного ведомства Соединенного Королевства Люк Поллард, информирует RT.
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