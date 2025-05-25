Кожевников о расслоении в КХЛ: «Авангард» скупает лучших легионеров и жонглирует вратарями, «Сибирь» потеряла лидеров во всех линиях – две разные планеты. И таких в лиге много»

«Посмотрите, какое в КХЛ расслоение. Часто ставлю в пример соседей по Сибири. «Авангард» в последние дни выполняет все прихоти канадского тренера, убирает чуть ли не Буше с Ткачевым, жонглирует вратарями, скупает лучших легионеров других клубов.