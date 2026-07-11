Театр абсурда
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Театр абсурда

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Убийственные «перемоги»: в украинское окно возможностей летят наши ФАБы и «Молнии»

Убийственные «перемоги»: в украинское окно возможностей летят наши ФАБы и «Молнии»

Убийственные «перемоги»: в украинское окно возможностей летят наши ФАБы и «Молнии» В «судьбоносной» битве за серую зону на окраине Степногорска Сырский угробил сотни «добровольцев» Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Самостийные СМИ дружно, как по приказу, процитировали Зеленского: «Сейчас у Украины есть окно возможностей.

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