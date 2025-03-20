Дегенерат-недокомик дошутился до СИЗО: что с лицом, Артемий?

Валерий Евстафьев

1. Посыл статьи считаю неверным: надо не жизнеописывать кривляния молодого беса, а надо исследовать причину, породившую оного. "Кто нам мешает, тот нам поможет". 2. Не успели высохнуть чернила под Указом № 809 от 9.11.2022 "Основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей", как тут-как-тут чёрт из табакерки с полным набором всех семнадцати антиценностей. 3. Для чего это делается. Для чего, продвигаемый Оксфордом, клоун выставлен на заклание обществом - только для одного - для раскола общества и для дискредитации власти: не заткнуть рот этому чудику власть не сможет, а заткнёт, то её можно будет объявить врагом гуманизма, "свободы, демократии и прав человека". Выводы следующие: - дьявол делает людей материалистами, он же их и стравливает себе на потеху (души-то он забрал); - не работали и не будут работать в России "традиционные духовно-нравственные ценности" в духе Великой французской революции, которая подменила божественную мораль на более удобные для капитализма понятия (что из себя в моральном плане представляет сейчас Франция со своими ценностями общеизвестно); - без Бога в российском обществе нет никакой морали; - одна божественная мораль без социальной справедливости не спасёт общество; - без божественной морали и социальной справедливости нет любви к ближнему и дальнему - нет патриотизма; - для спасения души (чести) личности, общества и государства России необходима единая духовная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль - основа светского общества и основа любой личной, общественной и государственной деятельности; - иными словами: одной единой моралью общество сыто не будет, надо чтобы она поставила в зависимое от морали положение всякую выгоду: сначала мораль, потом выгода; если требуется выгода в каком-то деле - сначала обеспечьте моральную чистоту этого предприятия; - развитие общества есть социальный процесс: единая мораль > взаимопонимание > взаимоуважение > взаимопомощь > взаимодействие личностей, общества и государства в любых сочетаниях, то есть, всех со всеми; - цель общества станет ясной только вследствие этого социального процесса. Примечания: 1. Религиозная терминология использована исключительно в моральном аспекте. 2. Религиозная терминология использована за неимением аналогичной по смыслу научной.