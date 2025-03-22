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Царьград

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Взрыв в ростовской многоэтажке после попадания БпЛА сняли на видео

Взрыв в ростовской многоэтажке после попадания БпЛА сняли на видео

Вчера вечером Украина нанесла удар беспилотной авиацией по жилым кварталам Ростова-на-Дону.Камера уличного видеонаблюдения, размещённая на многоэтажном доме по улице Орбитальной в Ростове-на-Дону сняла яркую вспышку и даже записала звук грохота вечером 21 марта.

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