В АдГ опровергли оказание услуг Маску в обмен на поддержку на выборах

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не будет оказывать никаких услуг американскому предпринимателю Илону Маску в обмен на его поддержку на выборах в бундестаг.
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