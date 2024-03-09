Президент Франции Макрон закрепил в конституции право женщин на аборты

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на аборты. Изменения внесли в конституцию страны, текст опубликовали в официальном журнале Пятой республики, сообщило РИА «Новости».
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