Читаем книги на Красной площади

X Книжный фестиваль "Красная площадь" стартует 6 июня В этом году любимый москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник вновь объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей.