Пиццевозы, «бегемоты», меломаны... — дополните список опасных участников движения

Принцип ДДД («Дай Дорогу Дураку») известен давно. Однако с момента появления принципа «дурак» изменился, и сегодня это не только человек, который слепит вас фарами, моргает ими, упирается в задний бампер или кричит вам что-то, активно жестикулируя.