«Им будет кирдык»: капитан 1-го ранга Дандыкин об ударах по мостам через Днепр В Киеве паника. Удары по мостам привели к серьезнейшему транспортному коллапсу: образовались масштабные пробки.
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