Пенсионер купил баржу, а затем прямо у себя в саду вырыл для нее канал: видео

59-летний Стивен Кадди, владелец отеля в Уорикшире, не так давно приобрел себе винтажную баржу. Сначала он хотел просто поставить ее на постамент, но затем ему в голову пришла более интересная идея — создать точную копию шлюза с функциональной системой перекачки воды.