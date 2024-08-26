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Пенсионер купил баржу, а затем прямо у себя в саду вырыл для нее канал: видео

Пенсионер купил баржу, а затем прямо у себя в саду вырыл для нее канал: видео

59-летний Стивен Кадди, владелец отеля в Уорикшире, не так давно приобрел себе винтажную баржу. Сначала он хотел просто поставить ее на постамент, но затем ему в голову пришла более интересная идея — создать точную копию шлюза с функциональной системой перекачки воды.

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