Беседу "Скажем мошенникам нет!" провели полицейские с воспитателями Уссурийска

В рамках спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит, вооружен!" сотрудники полиции отдела МВД России по городу Уссурийску провели беседу по профилактике мошенничества с воспитателями детского сада № 8 города Уссурийска, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
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