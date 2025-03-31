В Мурманске силовики нейтрализовали стрелявшего мужчину с крыши дома

Правоохранительные органы Мурманска нейтрализовали неизвестного, стрелявшего с крыши жилого дома. Как сообщает Telegram-канал пресс-службы Росгвардии Северо-Западного округа, в операции по захвату стрелка принимали участие бойцы мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь».
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