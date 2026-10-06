Тест: дальше без Неймара и Месси? Угадайте, кто из звезд футбола завершил карьеру в сборной

Уходит эпоха.Ни для кого не секрет, что современная медицина позволяет профессиональным футболистам выступать на достаточно высоком уровне даже после 35 лет! В этом легко убедиться на примере недавно прошедшего чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, где одной из главных звезд турнира стал легендарный Лионель Месси, которому по ходу мундиаля исполнилось 39 лет.
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