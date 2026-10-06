SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Тест: дальше без Неймара и Месси? Угадайте, кто из звезд футбола завершил карьеру в сборной

Тест: дальше без Неймара и Месси? Угадайте, кто из звезд футбола завершил карьеру в сборной

Уходит эпоха.Ни для кого не секрет, что современная медицина позволяет профессиональным футболистам выступать на достаточно высоком уровне даже после 35 лет! В этом легко убедиться на примере недавно прошедшего чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, где одной из главных звезд турнира стал легендарный Лионель Месси, которому по ходу мундиаля исполнилось 39 лет.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым