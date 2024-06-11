СК России добилась возврата в бюджет более 93 млн рублей

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 11 июня рассказали о завершении уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере».
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