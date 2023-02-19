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21-летний латвийский вратарь «Ванкувера» Шилов одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 35 из 37 бросков «Флайерс»

Латвийский вратарь «Ванкувера» Артур Шилов одержал 1-ю победу в НХЛ. 21-летний голкипер отразил 35 бросков из 37 в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:2).

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