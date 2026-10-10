Мясо по-французски, только из курицы: блюдо простое, но на вкус словно из ресторана

Сочная куриная грудка, которую запекают под шапкой из обжаренных овощей, сметаны и тертого сыра. Сметанно-овощная начинка удерживает сок внутри мяса и не дает филе пересохнуть в духовке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мясо на каждый де...
- Хрустящие кабачки...
- Как приготовить н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым