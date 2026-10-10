Steak Lovers
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Steak Lovers

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Мясо по-французски, только из курицы: блюдо простое, но на вкус словно из ресторана

Мясо по-французски, только из курицы: блюдо простое, но на вкус словно из ресторана

Сочная куриная грудка, которую запекают под шапкой из обжаренных овощей, сметаны и тертого сыра. Сметанно-овощная начинка удерживает сок внутри мяса и не дает филе пересохнуть в духовке.

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