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МОСИНФОРМ

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Сотрудники «Московской безопасности» помогли жильцам дома на Никитском бульваре разрешить конфликт с соседом

Сотрудники «Московской безопасности» помогли жильцам дома на Никитском бульваре разрешить конфликт с соседом

Три месяца сотрудники городской службы и народные дружинники ежедневно приходили в дом на Никитском бульваре, где агрессивный сосед пытался выжить законных жильцов из квартиры.

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