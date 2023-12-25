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Сергей Соседов публично ответил на колкости Ларисы Гузеевой

Сергей Соседов публично ответил на колкости Ларисы Гузеевой

Недавно в эфире популярного телевизионного шоу “Суперстар!” состоялся дебют Сергея Соседова в качестве певца.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Серёжка пой! Назло всем! Заменишь Бориску Моисеева! Эпотажности тебе не занимать!)
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