Психолог Идзиковский посоветовал выбирать самую важную и достижимую цель на новый год

Многие под бой курантов загадывают желание относительно собственной трансформации. При решении данной проблемы не стоит полагаться на высшие силы, заявил психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1».
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