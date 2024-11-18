Студенты Технического университета УГМК прошли посвящение на заводе

113 первокурсников Технического университета УГМК прошли на заводе церемонию посвящения в студенты. Директор вуза Вячеслав Лапин поздравил ребят с выбором правильного жизненного и карьерного пути, а также отметил: «Именно сейчас начинается время, когда вас окружают практически безграничные возможности, и нужно приложить максимум усилий, чтобы их использовать и заложить прочный фундамент своего будущего».