В Нижнеудинском районе ограничено движение большегрузов и автобусов

В Иркутской области из-за снегопада, плохой видимости и гололедицы ухудшилась ситуация на дорогах. В связи с этим, на трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе введено временное ограничение движения для грузовиков и автобусов на участке с 1265 км до 1450 км — район Шеберты, сообщили в Госавтоинспекции.