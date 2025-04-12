Миф о тракторах в РИ и СССР, комбайны в СССР и почему СССР отстал по автоматизации

Александр

«Карлик», также «Русский трактор»Якова Мамина выпускался с 1924по 1928 год на заводе «Возрождение» в Марксштадте, АССР Немцев Поволжья.Надо же,при большевиках.До начала 20-ых годов XX века тракторостроение в нашей стране отсутствовало. До революции были только эпизодические попытки наладить производство небольших партий (фактически - опытных образцов) тракторов, все трактора в стране были импортом из США и Европы.