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Миф о тракторах в РИ и СССР, комбайны в СССР и почему СССР отстал по автоматизации

Миф о тракторах в РИ и СССР, комбайны в СССР и почему СССР отстал по автоматизации

1. Согласно известному мифу, в Российской Империи обрабатывали землю преимущественно деревянной сохой, и только коммунисты смогли обеспечить страну тракторами и ядерной бомбой.

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Комментарии
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Александр
«Карлик», также «Русский трактор»Якова Мамина выпускался с 1924по 1928 год на заводе «Возрождение» в Марксштадте, АССР Немцев Поволжья.Надо же,при большевиках.До начала 20-ых годов XX века тракторостроение в нашей стране отсутствовало. До революции были только эпизодические попытки наладить производство небольших партий (фактически - опытных образцов) тракторов, все трактора в стране были импортом из США и Европы.
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