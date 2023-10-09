В КУПНО прошла встреча участников программы «ГосСтарт» с министром молодежной политики Нижегородской области

Молодые госслужащие, студенты направления «Государственная и муниципальная служба» и активная молодежь региона встретились с министром молодежной политики Нижегородской области Светланой Ануфриевой в рамках федеральной программы «ГосСтарт» Как пояснили организаторы, 5 октября в Корпоративном университете правительства Нижегородской области прошел «ГосСтартДиалог» с участием министра.