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В Приморском крае ожидается похолодание, а затем вновь придет жара

В Приморском крае ожидается похолодание, а затем вновь придет жара

Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что в Приморском крае идет на убыль изнуряющая жара. Уже с завтрашнего дня антициклон, пришедший с севера вслед за атмосферным фронтом, принесет прохладную и сухую погоду, пишет «ФедералПресс» .

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