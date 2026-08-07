В Приморском крае ожидается похолодание, а затем вновь придет жара

Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что в Приморском крае идет на убыль изнуряющая жара. Уже с завтрашнего дня антициклон, пришедший с севера вслед за атмосферным фронтом, принесет прохладную и сухую погоду, пишет «ФедералПресс» .