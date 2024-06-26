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Лидеры Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна срочно созваны на экстренное заседание

Лидеры Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна срочно созваны на экстренное заседание

Президент Гондураса Сиомара Кастро в связи с попыткой военного переворота в Боливии в среду, 26 июня, объявила о срочном созыве президентов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), чтобы «осудить фашизм», – сообщают СМИ.

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