Астроном объяснил, почему люди не услышали столкновения галактик

Сенсацию об «одном из мощнейших воздействий» на нашу планету «звуковой волной» от столкновения галактик прокомментировал ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Попов 23 ноября изданию «Подъём».
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