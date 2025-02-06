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Axios узнал, что Нетаньяху хочет предложить лидерам ХАМАС отправиться в изгнание

Axios узнал, что Нетаньяху хочет предложить лидерам ХАМАС отправиться в изгнание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план прекращения войны в Газе в обмен на отказ ХАМАС от власти и выезд его лидеров из Газы, пишет портал Axios со ссылкой на источники в США и Израиле.

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