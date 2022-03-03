Радион Газманов рассказал, как за два дня справился с хейтерами из-за Украины

Больше новостей в сюжете: Обострение в Донбассе Радион Газманов, сын певца и композитора Олега Газманова попал под атаку хейтеров, когда его номер телефона оказался в свободном доступе в украинском сегменте Telegram из-за поддержки спецоперации.
Больше новостей в сюжете: Обострение в Донбассе Радион Газманов, сын певца и композитора Олега Газманова попал под атаку хейтеров, когда его номер телефона оказался в свободном доступе в украинском сегменте Telegram из-за поддержки спецоперации.
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