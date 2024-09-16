Бюджет и борьба с мигрантами: какими законами Государственная дума займется в осеннюю сессию

Депутаты Государственной думы вернулись с летних каникул и готовятся открыть осеннюю сессию. Весенняя отличилась не только длительностью работы, но и утверждением нового правительства, а также большим количеством рассмотренных и принятых законопроектов.
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