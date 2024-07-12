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Калужские новости

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Юный калужанин нашел на улице карту и оплатил ей свои покупки на 46 тысяч рублей

Юный калужанин нашел на улице карту и оплатил ей свои покупки на 46 тысяч рублей

21-житель Калуги стал фигурантом уголовного дела из-за найденной на улице банковской карты, которой он оплатит свои покупки21-житель Калуги стал фигурантом уголовного дела из-за найденной на улице банковской карты, которой он оплатит свои покупки.

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