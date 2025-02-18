"Ъ": житель Домодедова вышел на связь с СБУ и собирал отряд для диверсий

В 2-м Западном окружном военном суде началось заседание по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя подмосковного Домодедова Григория Онищенко, который обвиняется в участии в террористической деятельности.
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