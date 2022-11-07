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Анастасия Ракова: в столице открылась построенная по новому московскому стандарту поликлиника

Анастасия Ракова: в столице открылась построенная по новому московскому стандарту поликлиника

Новая детская поликлиника рассчитана на 10 тыс детей Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Войковском районе открылась новая детская поликлиника, построенная по новому московскому стандарту.

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