Анастасия Ракова: в столице открылась построенная по новому московскому стандарту поликлиника

Новая детская поликлиника рассчитана на 10 тыс детей Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Войковском районе открылась новая детская поликлиника, построенная по новому московскому стандарту.
Новая детская поликлиника рассчитана на 10 тыс детей Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Войковском районе открылась новая детская поликлиника, построенная по новому московскому стандарту.
Свежие комментарии