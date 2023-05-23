Глава Минобрнауки Фальков ознакомился с работой учебно-производственного комплекса беспилотных авиационных систем в ВГТУ

Во время рабочего визита в Воронежскую область глава Минобрнауки России Валерий Фальков приехал в Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), где посетил новый корпус университета, открытый в 2021 году.
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