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  • Eduard
    Губу раскатали,на обещания неких фантастических ценностей прихватить вполне реальную страну Украину!Евросоюз проведет...
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Bloomberg узнало о возражениях Киева против размера компенсационного фонда в в $500 млрд

Bloomberg узнало о возражениях Киева против размера компенсационного фонда в в $500 млрд

Украина выступила против требований США о создании фонда в размере $500 млрд, который стал бы частью соглашения о доступе американской стороны к минеральным богатствам, передает Bloomberg о ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

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