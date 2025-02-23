Bloomberg узнало о возражениях Киева против размера компенсационного фонда в в $500 млрд

Украина выступила против требований США о создании фонда в размере $500 млрд, который стал бы частью соглашения о доступе американской стороны к минеральным богатствам, передает Bloomberg о ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии