Пандемия коронавируса и СВО привели к подъёму патриотизма среди россиян, заявил секретарь генсовета «Единой России» Якушев.
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Пандемия коронавируса и СВО привели к подъёму патриотизма среди россиян, заявил секретарь генсовета «Единой России» Якушев.
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