В России охранникам законодательно разрешили сбивать дроны у охраняемых объектов

«Граждане и юридические лица, которые имеют установки и аппараты, создающие помехи линиям управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, обязаны по требованию уполномоченного органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, устранить помехи своими силами и за свой счет, а до их устранения прекратить работу этих установок и аппаратов», — говорится в новом законе.