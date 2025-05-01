Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России охранникам законодательно разрешили сбивать дроны у охраняемых объектов

В России охранникам законодательно разрешили сбивать дроны у охраняемых объектов

«Граждане и юридические лица, которые имеют установки и аппараты, создающие помехи линиям управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, обязаны по требованию уполномоченного органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, устранить помехи своими силами и за свой счет, а до их устранения прекратить работу этих установок и аппаратов», — говорится в новом законе.

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