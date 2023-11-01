С аншлагом прошёл спектакль Театрального проекта ´ТриТформаТ´ ´Вишнёвый сад´. Спасибо ТриТформаТ за трогательную, пронзительн...

С аншлагом прошёл спектакль Театрального проекта ´ТриТформаТ´ ´Вишнёвый сад´. Спасибо ТриТформаТ за трогательную, пронзительную историю ❤С аншлагом прошёл спектакль Театрального проекта ´ТриТформаТ´´Вишнёвый сад´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии